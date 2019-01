San Marino: non si esclude l'ipotesi dello scoppio di un petardo all'origine del rogo sul Pianello

Proseguono le indagini della Gendarmeria per stabilire le cause dell'incendio della notte dell'ultimo dell'anno sul Pianello, e che ha danneggiato parte del 'Bosco delle Emozioni', una delle attrazioni principali del Natale delle Meraviglie. Diverse le ipotesi al vaglio: non si esclude ad esempio che tutto sia riconducibile al lancio di un petardo oppure all'utilizzo sulla piazza di fontane pirotecniche o altri dispositivi che sprigionano scintille o fiammelle, finite poi su uno degli alberi che compongono l'allestimento. Fortunatamente il pronto intervento del personale del ristorante Righi con gli estintori ha evitato il propagarsi dell'incendio e ulteriori danni alle strutture vicine. Importanti ora saranno le eventuali testimonianze dei presenti. Intanto oggi pomeriggio è stata sporta denuncia contro ignoti da parte degli organizzatori.