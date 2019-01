Il bilancio della Polizia Civile conferma il trend degli ultimi anni

Nel bilancio annuale della Polizia Civile emergono le competenze eterogenee del Corpo ed uno stile di guida e di vita che conferma in maniera preoccupante il trend degli ultimi anni.



Nel 2018 ben 69 le persone sorprese alla guida sotto l'effetto di alcol e droga: un fenomeno trasversale, leggermente in calo rispetto allo scorso anno, ma estremamente eterogeneo e che non riguarda più solo giovanissimi. Altro dato che salta all'occhio: 38 persone che guidavano senza assicurazione, non tanto per problemi legati alla crisi economica, quanto piuttosto per distrazione o menefreghismo.



12 i casi di guida senza patente e 6 di guida contromano. Tre gli incidenti mortali. Elevate 8 mila contravvenzioni per un ammontare che supera i 430mila euro. 118 le patenti ritirate. La sezione antincendio ha effettuato 1.200 interventi. 509 gli infortuni sul lavoro, di cui 1 mortale.



La Sezione di polizia Amministrativa e tutela Salute Pubblica ha riscontrato 217 irregolarità nei suoi controlli, di cui 68 per lavoratori in nero. Un anno intenso per il Nucleo antifrode che ha segnalato all'autorità Giudiziaria presunte truffe o evasione fiscale per una base imponibile di più di 10 milioni, mentre il gruppo interforze – che ha avviato 22 procedimenti penali, ha sequestrato e confiscato 6 milioni di euro.