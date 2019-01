San Marino: la Guardia di Rocca sequestra ingente quantitativo di fuochi d'artificio

Nell'ultimo giorno dell'anno, la Guardia di Rocca ha scoperto una vendita di fuochi d’artificio, non autorizzata, presso un negozio al dettaglio di San Marino. L'ingente quantitativo - formato da migliaia di articoli pirotecnici per oltre quattrocento chilogrammi di peso e di categorie negoziabili solo presso le armerie - è stato sequestrato.



L'attività è partita da una pattuglia che ha notato un cliente uscire dal negozio con una borsa dalla quale fuoriusciva la parte inferiore di un particolare fuoco d’artificio. Da qui la perquisizione del locale e il relativo sequestro. L’amministratore dell’attività è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per le violazioni al Codice Penale emerse dall’accertamento.



fm