San Marino: non si presenta alla dialisi, salvato dalla Polizia Civile

Nella mattinata di ieri, un 66enne di Gualdicciolo era atteso in ospedale per sottoporsi alla dialisi per la consueta seduta, ma non si è presentato. I sanitari, dopo aver tentato di contattarlo telefonicamente, hanno così lanciato l'allarme. Come da protocollo per i casi di terapie salvavita, è partita la segnalazione alle forze dell'ordine.



Una pattuglia della sezione antincendio della Polizia Civile ha raggiunto l'abitazione dell'uomo che non rispondeva nemmeno al citofono. Gli agenti, assieme ai colleghi della Guardia di Rocca, sono stati così costretti a forzare la porta. Il 66enne era infatti privo di sensi ed è stato trasportato al nosocomio dal 118. Dopo la seduta di dialisi prevista, l'uomo è stato trasferito al reparto di Terapia Intensiva in prognosi riservata.



fm