Allarme Polizia Civile su stupefacenti e alcol: 94 denunce e 4 fermi nel 2018

Il corpo rende noti i dati del 2018: 171 le denunce totali per vari reati

Dall'attività operativa svolta dal Corpo della Polizia Civile durante il 2018 emerge un dato importante riguardo l'uso e la detenzione di sostanze stupefacenti e alcol. La sezione pronto intervento e viabilità ha proceduto a 6 fermi durante l'anno: di questi 4 per possesso di sostanze stupefacenti, in aumento rispetto ai 2 del 2017, e ha dato esecuzione a un mandato d'arresto. Sono state 171 inoltre le denunce totali per vari reati all'autorità giudiziaria, in particolare 94 riguardano alcol e droghe: 15 per detenzione di sostanze stupefacenti, 8 per consumo, 1 per spaccio, 69 per guida in stato di alterazione da alcol, droga o entrambe e 1 per possesso di anabolizzanti.