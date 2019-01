Droghe e alcol: 94 denunce e 4 fermi emergono dal bilancio della Polizia Civile. Allarme da San Patrignano su consumo eroina

Il responsabile della comunicazione di San Patrignano Antonio Tinelli sottolinea: "Consumo tra giovani in crescita

Delle 171 denunce all'autorità giudiziaria che si leggono nel bilancio di fine anno della Polizia Civile, più della metà (94), riguardano alcol e droghe: 15 per detenzione di sostanze stupefacenti, 8 per consumo, 1 per spaccio, 69 per guida in stato di alterazione da alcol, droga o entrambe e 1 per possesso di anabolizzanti. La sezione pronto intervento ha proceduto anche a 6 fermi durante l'anno di cui 4 per possesso di sostanze stupefacenti, in aumento rispetto ai 2 del 2017, e ha dato esecuzione a un mandato d'arresto. Anche da San Patrignano arriva un allarme tossicodipendenza, i dati raccolti nell'ultimo anno dalla comunità parlano di 349 nuovi ingressi a fronte di 157 ragazzi reinseriti nella società.



Preoccupa il ritorno al consumo di eroina, sempre più accessibile anche dai più giovani. Negli ultimi 12 mesi sono stati 20 gli adolescenti a cui San Patrignano ha aperto le porte. Cresciuto anche il numero di overdose passate da 197 nel 2017 a 247 dell'ultimo anno.



