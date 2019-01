Banca Cis: il Presidente Pier Paolo Fabbri tranquillizza i correntisti

"Il provvedimento - afferma Fabbri - ha riguardato l'AD della banca, personalmente; niente che riguardi direttamente Banca CIS"

Il Presidente di Banca CIS interviene sulla vicenda del provvedimento giudiziario che ha interessato il Direttore ed AD Daniele Guidi. "Le risultanze della banca - afferma - denotano una situazione di assoluta normalità". "Abbiamo convocato per domani un CdA - continua Fabbri - per adottare i provvedimenti necessari per risolvere questa situazione".



Sentiamo Pier Paolo Fabbri, Presidente Cis