Incidente sulla Sottomontana, due sorelle precipitano nel dirupo



Grave incidente, nella tarda serata di ieri, sulla Strada Sottomontana. Due sorelle, di 22 e 17 anni, stavano viaggiando in direzione Murata quando, con tutta probabilità a causa dell'attraversamento di un istrice, hanno perso il controllo dell'auto precipitando nel dirupo verso San Giovanni per 50 metri. Prognosi riservata per una delle due ragazze - si trova ora nel reparto di Terapia Intensiva - mentre la seconda se la caverà in 7 giorni. Sul posto due ambulanze del 118, Polizia Civile, Sezione Antincendio, Gendarmeria e Protezione Civile che hanno lavorato per diverse ore per riuscire a liberarle dalle lamiere. Visto l'orario e la mancanza di sufficiente illuminazione, la Polizia Civile ha rimandato i rilievi a questa mattina.



Seguiranno aggiornamenti



fm