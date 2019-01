Assolta Guardia di Rocca a cui una donna sottrasse l'arma per suicidarsi

Il militare era accusato di colposa omissione nella custodia di armi. I fatti accaddero il 26 maggio 2017 a Galazzano

Un allievo Guardia di Rocca accusato di colposa omissione di cautele nella custodia delle armi è stato assolto per insufficienza di prove, così come richiesto dal Procuratore del Fisco. I fatti al centro del procedimento accaddero a Galazzano, il 26 maggio del 2017, in un laboratorio di falegnameria. Una donna, accorsa sul luogo in cui il compagno si era da poco tolto la vita, riuscì a sfilare la pistola glock calibro 9 all'allievo di Guardia di Rocca e la utilizzò per togliersi la vita a sua volta. La scena era stata documentata da un video ripreso dalle telecamere a circuito chiuso dell'azienda. In aula è stata simulata la sottrazione dell'arma dalla fondina per capire come sia stato possibile ed è emerso che, compiendo rapidamente alcune manovre ben precise, l'arma può potenzialmente essere sottratta da terze persone. Tenere o meno l'arma col colpo in canna – ha testimoniato un collega dell'imputato – è una scelta discrezionale dei singoli e non esistono disposizioni scritte in materia.



l.s.