Cailungo: in fiamme l'insegna di un autosalone

Un incendio si è verificato a Cailungo nella serata di ieri: le fiamme si sono sviluppate dall'insegna luminosa, posizionata sopra l'ingresso principale di un autosalone in strada Nona Gualdaria. Sul posto è intervenuta una squadra antincendio della Polizia civile che è riuscita a domare il rogo e a mettere l'ambiente in sicurezza in circa due ore. Sono al momento sconosciute le cause e i danni dell'incendio che, dalle ispezioni eseguite, sembrerebbe non essere di origine dolosa.