"Thomas non ce l'ha fatta". Il triste messaggio dei genitori su facebook

"Buongiorno a tutti amici ed amiche di Thomas." Comincia così il post su Fb che non avremmo mai voluto leggere. "Il nostro piccolo grande ometto lottando come un guerriero fino all'ultimo millimetro, stanotte purtroppo non ce l'ha fatta a vincere una battaglia troppo immensamente grande per lui".



Non ce l'ha fatta il piccolo Thomas Gorini, affetto da una rarissima malattia "Pelizaeus Merzbacher". Era conosciutissimo sul Titano, dopo che Chiesanuova aveva fatto una raccolta fondi in suo favore, conferendogli la cittadinanza onoraria.



I genitori, vista la vicinanza dimostrata in questi anni, hanno preferito dare loro la notizia sul profilo creato apposta per lui. "Volevamo dirvi che dopo la dura lotta che Thomas ha dovuto affrontare in questi ultimi giorni il nostro piccolo grande ometto lottando come un guerriero fino all'ultimo millimetro, stanotte purtroppo non ce l'ha fatta".



Immediati gli attestati di cordoglio alla famiglia che viveva in provincia di Arezzo. La sua storia aveva commosso non solo il Castello di Chiesanuova, dove aveva dei parenti, ma tutta la Repubblica. Marino Rosti, Capitano di Castello tra i primi a esprimere dolore per la sua scomparsa.



La San Marino Rtv si unisce al dolore della famiglia.