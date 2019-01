GdR: fermata una 45 enne per furto in un alimentari, incastrata da telecamere interne e prontezza di una cassiera

Venerdì scorso la Guardia Di Rocca ha rintracciato, anche con l'aiuto di una pattuglia della Gendarmeria, una 45enne croata. Responsabile di un furto di alimenti, per un valore di circa 100 euro, avvenuto il 9 gennaio in un negozio di Dogana. La donna, residente a Rimini, è stata denunciata in stato di libertà. Alla ladra si è risaliti dopo la denuncia presentata dal titolare dell'esercizio al Distaccamento di Dogana. L'uomo, oltre a fornire i firmati a circuito chiuso del negozio, aveva fornito anche il numero di targa dell'auto della 45 enne, grazie alla prontezza di una cassiera.



Venerdì scorso, la donna, forse pensando di averla fatta franca, ha riattraversato il confine di Dogana con la stessa autovettura, allertando la Centrale Operativa Interforze che ha informato le pattuglie presenti nella zona. M.H. è stata intercettata e fermata.

Dopo il riconoscimento da parte di testimoni, la quarantacinquenne è stata denunciata in stato di libertà ed il denaro che aveva al seguito le è stato sequestrato. Durante l’interrogatorio la donna ha ammesso le proprie responsabilità. Ed è stata quindi deferita all’Autorità Giudiziaria.