San Marino: torna la neve, strade imbiancate ma percorribili se attrezzati

La neve è tornata dalle prime ore del giorno ad imbiancare i castelli più alti della Repubblica. Immediata l'azione del servizio rottaneve che è intervenuto nelle principali arterie di Città. Temperature vicine allo zero e alcuni centimetri già scesi.



La Polizia Civile ha bloccato, intorno alle 7 la superstrada in salita all'altezza del bivio Agip di Borgo Maggiore, sembra per la presenza di una cisterna bloccata, consigliando strade alternative.



La chiusura ha provocato rallentamenti e code in salita, non solo sulla superstrada ma anche su via del Bando, per coloro che provenivano dal Ventoso.



Situazione poi risolta con il passare delle ore. Le strade sono state tutte battute dal servizio rottaneve, ma per percorrere la parte "alta" di San Marino (altezza Borgo Maggiore) sono necessarie le gomme termiche obbligatorie per legge, altrimenti potrebbe essere necessario attrezzarsi con le catene.



Il tempo sta volgendo al meglio.

La Protezione Civile informa che tutte le linee autobus di San Marino sono operative.



SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI