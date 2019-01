Riccione: violenze ripetute ai danni dei propri vicini di casa, arrestato 49enne

Aggrediva fisicamente i residenti del suo stesso condominio di proprietà dell'Acer: è stato arrestato dai Carabinieri di Riccione un 49enne già noto alle forze dell'ordine per le ripetute violenze di cui si è reso nel tempo responsabile. Presa di mira con percosse e intimidazioni, in particolare - fa sapere Rimini Today - una famiglia composta da padre, madre e figlio, quest'ultimo malmenato fino a riportare la frattura di mano e polso. Un'indole violenta che apparteneva anche al padre del 49enne arrestato, il quale nel 2014, era già finito in manette per tentato omicidio, dopo aver colpito con un martello un condomino.

Guarda l'intervista al Capitano Marco Califano, Comandante Carabinieri di Riccione.