Rubava nei supermercati e nascondeva la refurtiva in tasche cucite ad hoc, condannato

Almeno tre i 'colpi' attribuiti all'uomo, residente a Verucchio

Aveva rubato alcune bottiglie di liquore dagli scaffali del supermercato ex Simply, a Dogana, ed aveva nascosto la refurtiva in tasche appositamente cucite all'interno della giacca e nel gilet. Furono i dipendenti a dare l'allarme ed a indicarlo alla Polizia Civile. Lui, che si era disfatto della refurtiva, tentò di negare ma venne smentito dalle telecamere. Il fatto risale allo scorso ottobre ed oggi il 68enne, residente a Verucchio, è stato condannato anche per altri due episodi, sempre per furto o tentato furto e sempre in supermercati di Dogana. Il suo avvocato Alessandro Cardelli aveva chiesto l'assoluzione per incapacità di intendere e di volere, ma è stato condannato a 2 anni ed un mese. Il procuratore del Fisco aveva chiesto 3 anni.