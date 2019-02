APAS: gatti feriti con "armi da caccia". La Protezione Animali chiede una "indagine attenta"

“Armi da caccia utilizzate per colpire gli animali domestici”. L'allarme viene dall'APAS, che riporta alcuni fatti inquietanti, verificatisi negli ultimi mesi in territorio. Due i casi segnalati a Murata – tra novembre e dicembre -; ad essere presi di mira sempre dei gatti. Uno di questi è rimasto paralizzato nella parte posteriore. A Faetano, in questi giorni, un nuovo episodio ai danni di un gatto di proprietà; che era stato colpito pure in precedenza; essendo stati rilevati pallini – in accertamenti radiologici – anche in altre parti del corpo. Dai referti veterinari – afferma la protezione animali – risulta che le armi utilizzate “sono fucili ad aria compressa e carabine” da caccia: pericolose, queste ultime – si sottolinea –, anche per le persone. I proprietari degli animali colpiti avrebbero già sporto denuncia, esprimendo anche eventuali sospetti. L'APAS ricorda infine che questi atti crudeli sono punibili penalmente, anche con l'arresto; e chiede alle Forze dell'Ordine di avviare un'”indagine attenta” su questi episodi.