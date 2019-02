Rimini: prende di mira la moglie e gli amici di lei, marito arrestato per stalking

“Ora come faccio ad andare in discoteca?”. E’ la domanda che ha fatto una donna alla notizia che il marito, da lei denunciato per stalking, era agli arresti domiciliari. Secondo la stampa locale, l’uomo, molto aggressivo, aveva preso di mira, oltre a lei, anche i suoi amici, quelli con cui andava in discoteca nei week end, quando lui teneva i loro due figli. Cosa che ora non potrà più fare.