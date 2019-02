Vicenda CIS: annullati i provvedimenti relativi a perquisizioni e sequestri nei confronti di Daniele Guidi

La difesa di Daniele Guidi, ex amministratore delegato di Banca CIS, rende noto che il Giudice delle Appellazioni penali, dopo aver revocato nei giorni scorsi gli arresti domiciliari, ha annullato anche tutti i provvedimenti relativi a perquisizioni e sequestri eseguiti nei suoi confronti e di altre persone. La motivazione - continuano gli avvocati Massimo Dinoia, Fabio Federico, Gloria Giardi e Chiara Taddei in una nota - è per assoluta insussistenza dei presupposti, il cosiddetto "fumus delicti" (probabilità di effettiva consumazione del reato) e nesso di pertinenza.