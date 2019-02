Allerta Meteo per vento fino a 100 km/h: transennato il Centro Uffici

Nuovo distaccamento di pannelli del rivestimento esterno a Tavolucci. Il Segretario Michelotti: "A breve la soluzione del problema"

Fino alla mezzanotte San Marino, così come le zone della Regione Emilia-Romagna, limitrofe al territorio sammarinese, sono in allerta arancione, per vento fino ad 88 km/h, con raffiche fino a 100. Lo rende noto la Protezione Civile di San Marino che ha provveduto a transennare il Centro Uffici dei Tavolucci, da dove si sono distaccati – per l'ennesima volta – alcuni pannelli del rivestimento esterno. Il Segretario di Stato al Territorio Augusto Michelotti assicura che a breve verrà risolto il problema in maniera definitiva. Due le opzioni: o lo smontaggio e il ripristino di tutti i pannelli, rafforzando gli ancoraggi alla parete esterna e realizzando al contempo anche una migliore coibentazione per l'efficienza energetica; oppure lo smontaggio di tutti i pannelli e l'intonacatura a “cappotto”.

Per la giornata odierna a San Marino sono attesi venti forti provenienti dai quadranti occidentali, in particolare dal pomeriggio alla sera, che produrranno un significativo innalzamento delle temperature. Dalla mattinata di domani è prevista un'attenuazione dei fenomeni.