È morto Gabriele Nicolini, il ricordo di Rete e Attiva-Mente

“Si è sempre definito il nonno di Rete e noi siamo molto fieri di essere i suoi nipoti”, così Adele Tonnini ricorda la figura di Gabriele Nicolini, Presidente Onorario del Movimento civico, scomparso ieri sera all'età di 88 anni. Nicolini è stato molto attivo nell'ambito dell'associazionismo: dalla Federazione sammarinese Sport Speciali, di cui è stato consigliere, all'associazione Attiva-Mente di cui ricopriva la carica di Presidente Onorario.



Sia Rete che Attiva-Mente lo ricordano come un punto di riferimento, “una guida”, come ci riferisce Adele Tonnini. “Era un combattente e lo è stato fino all'ultimo. Non perdeva occasione – e lo faceva anche dal letto dell'ospedale – per spronare la gente ad informarsi e a non arrendersi”. Una persona sensibile e altruista che, finché ha potuto, si recava al centro diurno per anziani per dare e ricevere compagnia. La Tonnini cita poi una frase che Nicolini amava ripetere e che rimarrà il suo testamento ideologico: "La libertà deve essere la nostra bandiera, la giustizia il nostro grido di battaglia, la verità la nostra arma contro la mafia".



fm