Dogana: furto nella notte alla “San Marino Fotocine Professional”

L'allarme alla San Marino Fotocine, collegato ad un istituto di vigilanza, è scattato alle 4.45 del mattino: i ladri pare abbiano atteso che la Gendarmeria, di pattuglia nella zona, si allontanasse per poi entrare in azione. Hanno divelto le inferriate di protezione, sul fronte del negozio, dopo averle legate con delle corde ad un autoveicolo.



Una volta all'interno hanno fatto incetta dei pezzi più pregiati, tra macchine fotografiche di marca, obbiettivi e accessori vari. Il valore della refurtiva si aggira intorno ai 100mila euro. Nonostante l'arrivo repentino dei militari del Reparto di Pronto Intervento, i malviventi sono riusciti a dileguarsi in pochi minuti. Tuttora in corso le indagini da parte del Comando Brigata di Serravalle e del Reparto Servizi Preventivi e Controllo del Territorio, in particolare per risalire al mezzo utilizzato dai ladri. Fondamentali potranno rivelarsi le immagini riprese dalle telecamere poste ai confini di Stato.