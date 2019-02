Forlì: funerale contro l'unione civile, tra i rinviati a giudizio di Forza Nuova anche un sammarinese

C'è anche il sammarinese Roberto Lo Giudice tra i rinviati a giudizio dal Gup di Forlì per il caso del funerale organizzato da Forza Nuova durante la seconda unione civile della storia a Cesena.



I fatti risalgono al 5 febbraio 2017, come riporta il Corriere Romagna, quando in occasione della celebrazione dell'unione tra i cesenati Matteo Capacci e Marco Zaccaria, Forza nuova, nelle vie del centro, metteva in atto una manifestazione in violazione della legge Mancino. Che condanna ogni manifestazione legata a discriminazione.



Il prossimo 11 settembre si presenteranno davanti al giudice il leader romagnolo del Movimento, Mirco Ottaviani, Lo Giudice e altri 8 esponenti.