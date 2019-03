La Polizia Civile intensifica i controlli. Il bilancio del mese di febbraio

La Polizia Civile ha aumentato l'attività di controllo nel mese di febbraio.



Grazie a due posti di controllo notturni sono state identificate 8 persone che risultavano positive all'alcoltest. Due di queste sono state risultate positive anche all'assunzione di sostanze stupefacenti.



Per i controlli antidroga è stata utilizzata l'unità cinofila, che ha permesso di rilevare all'interno di alcune vetture dei minimi quantitativi di materiale. Nei controlli regolari sono state denunciate 6 persone per utilizzo e detenzione di sostanze stupefacenti.



Identificato anche un italiano sul quale pendeva un mandato d'arresto da parte dell'autorità sammarinese. Dato che la condanna era estinguibile tramite pena pecuniaria il soggetto ha preferito pagare la sanzione.



Effettuate anche diverse sanzioni per il superamento del limite di velocità grazie al telelaser. Nella giornata di ieri invece è stato approntato un servizio specifico per l'utilizzo di apparecchi elettronici durante la guida dei veicoli, fonte di distrazione. In tre ore di servizio sono state effettuate 21 sanzioni.