Sammarinese ruba un video erotico di una 15enne e lo diffonde su Whatsapp

Patteggiamento a un anno e tre mesi nel processo a Bologna. Rischiano anche i suoi due amici sammarinesi

L'episodio è avvenuto a Rimini. Una quindicenne, durante un evento sportivo a scuola, lascia incustodito il suo cellulare. Un ventunenne sammarinese, le cui iniziali sono L.A., lo riviene e, sbirciando fra i contenuti assieme a due amici, scopre un filmato erotico, ripreso in un momento di intimità nella stanza della ragazzina e non destinato ad essere condiviso. Il giovane invece, pensando di fare una "bravata", lo riprende direttamente dal display e lo invia tramite Whatsapp al gruppo degli amici del calcio.



Alla quindicenne viene poi restituito il telefonino, ma il filmato si diffonde rapidamente nelle varie chat dei compagni di scuola finchè non finisce sotto gli occhi di una sua compagna di scuola. La notizia che il video si è diffuso causa grosso choc nella vita della ragazzina. Parte quindi la denuncia alla Polizia postale su delega della Dda di Bologna, che è competente in materia. Grazie all'esposto della madre e alle ricerche delle amiche della quindicenne è stato possibile risalire ai colpevoli.



Il sammarinese, come riporta Il Corriere Romagna, dovrà ora rispondere di diffamazione aggravata e diffusione di materiale pedopornografico. Difeso dall’avvocato Giudo Perri, il giovane ha patteggiato la pena, sospesa, di un anno e tre mesi di reclusione. Disposta per lui anche l’interdizione da qualunque futuro incarico nelle scuole di ogni ordine e grado e da uffici o strutture frequentate prevalentemente da minori. Per mitigare l'accordo sull'entità della pena il ventunenne ha versato una somma alla famiglia della ragazza come anticipo di risarcimento. Ora a rischiare sono anche i suoi due amici, sammarinesi anche loro, che rischiano di finire a processo con le accuse, senza la possibilità di ottenere lo “sconto” previsto dal rito alternativo.