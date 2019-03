Torre Pedrera: rimane incastrato nella motozappa, grave 78enne

Non sarebbe in pericolo di vita l'anziano rimasto incastrato nella propria motozappa mentre stava lavorando presso un orto in zona Torre Pedrera. L'uomo, 78 anni, è comunque rimasto gravemente ferito: in suo soccorso sono intervenuti i Vigili del Fuoco per liberarlo dal mezzo agricolo e i sanitari del 118 che – viste le lesioni - hanno immediatamente allertato l'eliambulanza da Ravenna per il trasporto all'Ospedale Bufalini di Cesena. Polizia al lavoro per accertare le cause dell'incidente.