Serravalle: controlli in discesa lungo la superstrada, auto in coda

La Polizia Civile ha messo in atto in tarda serata una serie di controlli a Serravalle, creando una coda che parte dalla rotatoria di Fiorina. Tanto che le file sono state segnalate sui social e si è pensato a un incidente. Nulla di tutto ciò solo un posto di controllo per prevenire chi si mette alla guida in condizioni di alterazione dovuta all'alcol o ad altre sostanze.