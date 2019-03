I testimoni non si presentano e il legale se la prende con i media

La seconda udienza di un processo per un caso di fatture per operazioni inesistenti e truffa alla Stato sarebbe dovuto proseguire oggi, con una lunga lista di testimoni: una trentina quelli richiesti dall'avvocato della difesa Achille Campagna, alcuni dei quali risiedono ad Hong Kong. Oggi non si è presentato nessuno e il legale sammarinese ha spiegato le sue difficoltà chiamando in causa la stampa e persino la Tv di Stato, rei di aver pubblicato testi che, a suo parere, ledono la presunzione d'innocenza. Un' osservazione talmente originale da non essere contemplata in alcuna norma e che ha suscitato la perplessità dei presenti. Rtv ribadisce la correttezza di quanto riportato in merito, nel pieno diritto di cronaca giudiziaria. Rtv si riserva altresì, se e quando sarà in grado di comprendere le ragioni della sua chiamata in causa, di rispondere nelle sedi opportune.