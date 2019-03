Imprenditore sammarinese denunciato da prostituta

Avrebbe preteso un rapporto non protetto

Un imprenditore sammarinese è stato denunciato per violenza sessuale da una prostituta dalla quale aveva preteso un rapporto non protetto. Dell'episodio avevamo già parlato lo scorso settembre, a pochi giorni dal fatto, che sarebbe avvenuto in un lussuoso hotel di Rimini. La giovane donna, una 24enne dell'Est Europa, dopo essersi fatta refertare in pronto soccorso, aveva contattato un legale riminese per avere consiglio su come procedere. Dopo avere lasciato passare qualche mese la giovane ha scelto di denunciare per violenza sessuale il suo ormai ex cliente.