Dogana: scontro auto-moto, motociclista all'ospedale

Incidente nel primo pomeriggio a Dogana, in via Consiglio dei Sessanta, quando un'auto con targa straniera, della Gran Bretagna, si è scontrata con una moto targata Rsm. Il motociclista è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Sul posto la polizia civile per eseguire i rilievi e dirigere il traffico.