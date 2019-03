Gdf Ancona sequestra prodotti streetwear per 10 milioni di euro

Mercato del falso gestito da società con sede anche a San Marino

700mila pezzi con il marchio contraffatto di due noti brand del settore streetwear (Supreme e Thrasher) sequestrati, per un valore di 10milioni di euro, 7 denunce e, sullo sfondo, un mercato parallelo gestito attraverso società con sede in Italia, Spagna, Gran Bretagna e anche San Marino.



È l'operazione “Golden Brand” condotta dalla Guardia di Finanza di Ancona – coadiuvata dalle fiamme Gialle di Rimini, Barletta e altri reparti - in 10 regioni, dal Trentino alla Sicilia, Emilia-Romagna e Marche. I due popolari marchi, registrati in Italia da società americane detentrici dei relativi diritti, venivano prodotti in distretti specializzati in Italia o importati dalla Cina e dall'Albania. Uno scenario diverso dal solito mercato del falso sia per la qualità dei prodotti, sia per l'organizzazione della distribuzione. Provvedimenti di sequestro emessi dalla Procura di Ancona, su indagini del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza.