E' morto il piccolo coinvolto nel frontale a Coriano

Ricoverato al Bufalini di Cesena da martedì scorso

Non ce l'ha fatta il bimbo di 2 anni coinvolto nell'incidente di martedì scorso di via Coriano. Un tremendo frontale, tra una Fiat punto guidata da una 21enne che perdendo il controllo del mezzo ha invaso la carreggiata opposta scontrandosi con la Golf, sulla quale viaggiava il piccolo, insieme al padre e alla madre. Ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale “Bufalini”, è morto nel pomeriggio nel reparto di rianimazione.