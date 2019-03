Incidente a Faetano, grave un sammarinese

Un sammarinese di 37 anni è ricoverato in gravi condizioni in Terapia Intensiva all'Ospedale di Stato con prognosi riservata per le ferite riportate in un incidente avvenuto ieri sera poco dopo alle 22 a Faetano, in Strada del Marano.



Per cause che dovrà chiarire la Polizia civile l'auto su cui viaggiava l'uomo, una Citroen C 3, si è cappottata e per estrarlo dalle lamiere la squadra antincendio della polizia civile ha dovuto utilizzare moto troncatori e cesoie.



Le condizioni del sammarinese, che inizialmente non sembravano gravi, si sono poi aggravate successivamente.