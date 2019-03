Riciclaggio, assolta sammarinese. Vicenda collegata all'ex sindaco di Monte Colombo

È stata assolta per insufficienza di prove Laura Balacchi, la 45enne residente a San Marino accusata di riciclaggio per oltre 200mila euro. Una vicenda giudiziaria la sua legata alla truffa per la costruzione di un immobile agricolo a Taverna di Monte Colombo da parte di Eugenio Fiorini, ormai ex sindaco del Comune ed arrestato nell'ottobre del 2015 dai Carabinieri per truffa e abuso d'ufficio.



La vicenda arrivò a San Marino perché, secondo l’accusa, sul conto della donna alla Banca di San Marino vennero versati i soldi del compenso erogato allo zio, Fabrizio Balacchi, per avere partecipato alla truffa per la costruzione dell'immobile. Ma la Procura di Rimini, dopo tre anni d'indagine, ha stralciato la posizione dell'uomo ed è pertanto venuto meno il presupposto della provenienza illecita del denaro. Il commissario della Legge ha disposto anche la revoca del sequestro della somma. La donna era difesa dagli avvocati Pierluigi Bacciocchi e Lucio Monaco.



In mattinata proseguito anche il processo al pediatra Lorenzo Tartagni accusato di accesso informatico abusivo alla cartella clinica del figlio del Segretario alla Sanità Franco Santi, in relazione alle vaccinazioni. All'epoca dei fatti l'imputato era in forze all'Iss ed oggi come testimone è stata ascoltata l'allora direttore generale, Bianca Caruso. A maggio la prossima udienza.