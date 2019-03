Riciclaggio da 4,8 milioni: respinta richiesta di prescrizione

Imputati Erik Giardi e Massimo Duma

Seconda udienza per il processo in cui il sammarinese Erik Giardi e Massimo Duma sono accusati di riciclaggio. Si tratta, complessivamente, di 4 milioni e 800mila euro di cui, in fase istruttoria, è stato disposto il sequestro, anche se la somma effettivamente trovata e sequestrata è di 225mila euro. Il Commissario della Legge Roberto Battaglino ha dichiarato la “contumacia” di Duma, che risulta irreperibile. Respinte le eccezioni preliminari presentate dai difensori degli imputati, compresa una richiesta di prescrizione, poiché – ha precisato il Giudice – sarà comunque possibile far emergere le date della presunta commissione di reato, durante il dibattimento. Ammessi i testimoni proposti dalla difesa di Giardi. Saranno sentiti nella prossima udienza fissata per il 16 maggio, quando potrebbe aver luogo anche l'interrogatorio degli imputati.



l.s.