Novafeltria: scaricano pneumatici in area pic nic dopo aver consegnato del materiale a San Marino

Passando lungo la Marecchiese hanno pensato bene di scaricare 12 pneumatici nell’area pic-nic lanciandoli dal furgone. Per questo motivo i Carabinieri di Pennabilli, hanno denunciato i titolari di un’azienda del senese per abbandono di rifiuti speciali.



Sono una coppia di coniugi, titolari di un’azienda operante nel campo di imballaggi in legno del senese, entrambi 65enni. Avevano appena consegnato del materiale ad una ditta sammarinese, quando dall'autocarro aziendale, all’altezza della Cava di Pennabilli, hanno scaricato i rifiuti speciali.



Una operazione di inciviltà che non è sfuggita a un cittadino che ha scattato delle foto e chiamato i Carabinieri di Pennabilli, permettendo loro di risalire agli autori. Ora dovranno rispondere del reato di abbandono di rifiuti speciali