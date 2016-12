Cultura: Morganti tira le somme del suo mandato

E' orgoglioso, Giuseppe Maria Morganti, per quanto fatto in questi anni nel Mondo della scuola. In vista dell'imminente passaggio di testimone, alla Segreteria di Stato, sottolinea poi come i processi culturali siano lunghi e debbano essere continuamente alimentati. Ma una base solida c'è, afferma; ricordati poi i passi avanti fatti dall'Università, un asset strategico per il Paese. La conferenza stampa di fine mandato è stata poi l'occasione per la presentazione di un'opera dell'artista giapponese Kiyomi Sakaguchi, che verrà inaugurata domani in piazzale Girolamo Genga.