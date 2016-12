"Scolpendo la storia della libertà", dal Giappone l'omaggio artistico per San Marino

Da piazza Genga dove è stata installata e rivolta verso il panorama, guarda l'orizzonte. Un'idea non casuale: concretizza l'unione fra l'occidente e l'oriente. "Scolpendo la storia della libertà", una statua lavorata proprio a San Marino dall'artista giapponese Kiyomi Sakaguchi. La presentazione dell'opera era già avvenuta nel 2014. L'omaggio effettivo si è concretizzato ieri.





La statua sorretta da una pietra in marmo di Carrara. Sopra la sfera in bronzo. Una scultura lavorata nel laboratorio degli scalpellini sammarinesi Taddei Capicchioni.

Ma da dove è nato l'amore per il Titano? Un incontro a Berlino con la pittrice sammarinese Eleonora Mazza, con la quale era nata l'idea di fare una mostra insieme. Proposta avverata. Dopo questo omaggio un altro appuntamento, la mostra sulla Divina Commedia a Tokyo dal 6 al 18 marzo.



Serena Santoli





Nel video, l'intervista all'artista giapponese Kiyomi Sakaguchi