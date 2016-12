Cinema: grande successo per "Stregati dalla Bruna"

Oltre 9mila spettatori per il film "Stegati dalla Bruna", ultima proiezione il 27 dicembre del 2016 alle 21.15 al Cinema Politeama. I comici del San Costanzo Show tornano il 31 notte al Teatro della Fortuna con un nuovo spettacolo di fine anno sul cinema.

“Stregati dalla Bruna” è il film ideato, scritto e interpretato dai comici del San Costanzo Show, diretto e adattato per il cinema dal regista Henry Secchiarli. Grande successo in tutte le Marche per una produzione indipendente: un crescendo di equivoci, doppi sensi e risate con riferimento anche al grande cinema da Sorrentino a Verdone. 24 attori, oltre 50 comparse, 15 location visitate e 4 rocambolesche storie comiche con un finale tutto da ridere.

Nel video l'intervista a Giovanni Giangiacomi, attore, Romina Antonelli, attrice, Henry Secchiaroli, regista. Davide Bertulli, attore.





VA