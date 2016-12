Marco Molari, un dottorando a Parigi con le radici a San Marino

Di fronte alle storie di studenti promettenti, che non hanno mai sbagliato un colpo, anzi un compito, sorge sempre un sentimento di ammirazione. E ascoltando la storia di Marco Molari, 25enne sammarinese ora a Parigi per un dottorato, non si prova altro che stima.





La passione per le materie scientifiche è nata presto. Alle superiori, quando ancora viveva sul Titano, si rese conto che se tutti i compiti di matematica erano così brillanti un motivo c'era.



Dopo la formazione, Marco ha studiato all'università di Bologna. Regolare con voti da lode, ha conseguito sia la laurea triennale che magistrale. In parallelo, vince un concorso per accedere al collegio dell'alma mater. Un prestigio riservato a pochi, una ventina circa di alunni. Benefici: borsa di studio ed esenzione dalle tasse universitarie.





Marco ammette che non gli dispiacerebbe un domani tornare a San Marino. Anche perché quando torna a casa cerca di ripagarsi con una visita alle Torri e giornate con amici e parenti. Ma quando ha tempo libero, la voglia di mettersi sui libri e completare il lavoro che lo terrà impegnato a Parigi per altri tre anni, è tanta.