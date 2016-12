Montegiardino: l'emozione del Presepe Vivente

Il presepe vivente, giunto alla sua 21esima edizione, è rappresentato dagli abitanti di Montegiardino, uno dei più suggestivi tra i nove castelli

Torna il Presepe Vivente di Montegiardino, inaugurato oggi. L’evento è nella tradizione del Titano da 20 anni. Lo spettacolo è messo in scena dai cittadini del Castello che, con la collaborazione di aiutanti dai dintorni, hanno dato vita ad una rappresentazione molto suggestiva. All’interno del borgo medievale uno scenario d’altri tempi; artigiani e lavoratori impegnati in antichi mestieri, viandanti in abiti d’epoca e soldati romani impegnati in ronde e poi la Natività. Il presepe replica il 6 Gennaio dalle ore 17.00, alle 19.00 in sintonia con le feste religiose a cui esso si ispira. L'ideatore e curatore è Italo Righi.



