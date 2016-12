San Marino: grande successo per il concerto di Stanto Stefano

Il ricavato andrà alle attività della Croce Rossa Sammarinese

Grande musica in favore della Croce Rossa Sammarinese. Nella Chiesa di Sant'Antimo, in Piazza Grande a Borgo Maggiore il tradizionale Concerto di Santo Stefano, uno dei più attesi dal pubblico della musica classica sammarinese, giunto alla sua XXXII edizione.

Musiche dedicate a “Felix Mendelssohn”, compositore romantico, considerato insieme a Mozart uno dei geni della musica. E' stata eseguita la Sinfonia in Re minore composta all'età di circa 12 anni e il Concerto n.1 per violino e orchestra in Re minore, anch'esso scritto all'età di 13 anni. Completa il programma un pezzo sacro, un Salve Regina, scritto a 15 anni, dove emerge una sensibilità cristallina ed un gusto per la melodia serena e profonda.

In scena il soprano Laura Catrani e del violinista Angelo Cicillini. Laura Catrani è una giovane soprano riminese, capace di unire musicalità ed espressività teatrale nell’affrontare generi e stili diversi, con una predilezione per il repertorio barocco e settecentesco, ma anche per la musica del Novecento e contemporanea, sia in veste puramente canora, sia di cantante-attrice.

Ad interpretare questo programma, la Camerata del Titano diretta dal maestro Augusto Ciavatta che ha fatto anche un bilancio del 2016, ribadendo la bellezza del fare musica classica.

"E' stato un anno straordinariamente ricco e fecondo - ha commentato il Maestro - con i consueti appuntamenti come i Concerti all’Alba e la Rassegna Musicale d’Autunno, solo per citare i più rappresentativi, la prima edizione dei San Marino International Music Summer Curses e tanti altri eventi".



Valentina Antonioli