Camerata del Titano: 50 concerti da giugno a dicembre

Cinquanta concerti da giugno a dicembre, l'Associazione Camerata del Titano ha organizzato una grande stagione concertistica e di formazione artistica

La bellezza di fare musica classica. Il 2016 per l'Associazione Camerata del Titano è stato "una cavalcata energetica". Lo dice il direttore artistico, il Maestro Augusto Ciavatta.

Cinquanta concerti da giugno a dicembre, studenti e docenti da 30 paesi diversi, 1200 pernottamenti per la prima edizione dei San Marino International Music Summer Course. Sono tante le conquiste dell' associazione sammarinese che ha aggiunto concerti e masterclass ma ha anche mantenuto i consueti appuntamenti come i Concerti all'Alba e la Rassegna Muiscale d'Autunno. Appena realizzato anche il tradizionale concerto di Santo Stefano a favore della Croce Rossa Sammarinese. Una programmazione raffinata quella di questa stagione: dal recital "Il Cimarron" di Henze a l' "Ottetto per archi" di Mendelssohn. Nel 2017 la Camerata del Titano compie 25 anni.

Nel video l'intervista al Maestro Augusto Ciavatta, direttore artistico Camerata del Titano.



VA