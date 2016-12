Cinema: "Oceania" al top in Italia

“Oceania”, la nuova favola animata Disney, conquista il box office italiano: con oltre 700 copie ha registrato un incasso di oltre 3,5 milioni di Euro in cinque giorni di programmazione, incluso ieri 26 dicembre in cui è risultata prima con 1 milione 916 mila euro.



L'ultimo Star Wars, “Rogue One”, che dal 15 dicembre a ieri ha incassato 6.554.000 euro, il 26 - sfiorando 1 milione di euro al botteghino - è risultato al terzo posto cedendo il passo oltre all'eroina polinesiana anche alla commedia di Fausto Brizzi “Poveri ma ricchi”. Con De Sica e Brignano protagonisti, il film è stato il primo tra i film italiani delle feste, il più visto il 25 dicembre con oltre 1 milione di euro, e secondo il 26 con 1.305.318 euro per un totale incassi vicino ai 4 milioni di euro ad oggi.