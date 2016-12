OCEANIA di cartoni Disney anche a SAN MARINO

Capodanno per bambini e famiglie (ma non solo...) al Concordia di Borgo Maggiore "San Marino Cinema" propone, in pomeridiana alle 17.30, OCEANIA l'ultimo Disney d'autore ispirato alle leggende maori

Proiezioni classica per tradizione anche alle 15 solo il Primo Gennaio 2017 e naturalmente (e ininterrottamente) alle 17.30 già da giovedì 29 dicembre fino al 4 gennaio: storie in cartoni per tutti. E che cartoon! Tutta in computer graphics con effetti speciali digitalissimi... (la corrazzata Disney non ha badato a spese per Natale) e colori saturi 'oceanici' per la bella vicenda polinesiana protagonista una giovane principessa del Pacifico meridionale ( le isole dell'arcipelago animato sono una via di mezzo tra le Fiji, Samoa e Thaiti, appunto) alla ricerca della speranza per il suo popolo del “Reef” isolato dal mondo ma baciato dagli dei primo fra tutti il dio-mare.

Una grande umanità resa per immagini e molto femminile nella sceneggiatura materna...

Vaiana figlia del capo parte all'avventura con un pollo matto (HEIHEI) alla ricerca di un semidio (pacioccone e possente come un giocatore di rugby con il viso da bambino e un grosso amo da pesca prodigioso che lo trasforma in aquila e altri animali...) MAUI dapprima rifiutato dagli uomini (i genitori) poi adottato dalla Natura. L'uomo a tatuaggi animati è un dio minore godibilissimo e pasticcione a volte sbruffone e poco affabile (cattivo quando ci si mette) come tutti noi prima di essere veramente amati...

