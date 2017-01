“Il primo bagno dell'anno”: oltre 100 intrepidi si sono tuffati nel mare di Riccione

Anche nel nuovo anno le tradizioni vanno rispettate. Oltre cento persone hanno così deciso di fare una “bracciata” nel mare di Riccione per iniziare al meglio il 2017. I 6 gradi centigradi esterni, i 13 in mare e l'assenza del vento hanno permesso ai coraggiosi bagnanti di divertirsi in acqua.



L’evento, grazie alla goliardia dei partecipanti e ai gruppi organizzati come la Boa Bianca con costumi anni ’30 e gli harleysti del Riccione Chapter Italy quest’anno arrivati in piazzale Roma in sella ai loro bolidi vestiti da super eroi della Marvel, è diventato un vero e proprio spettacolo per le tremila persone che hanno assistito che si sono assiepati sulla battigia.



Già alle 10.30 di mattina le dune di sabbia che proteggono gli stabilimenti balneari erano assiepate di persone, fa sapere il Comune. Al fischio di via, dato alle 11.30 dalla sindaco Renata Tosi, gli spettatori hanno formato due grandi cordoni lungo la passerella che porta al mare e una fila lunga oltre 500 metri parallela al bagnasciuga.