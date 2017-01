Film (USA) d'Epifania

Settimana festiva al Concordia con il cinema americano d'autore: SNOWDEN di Oliver Stone e la saga di STAR WARS nell'ultimo ROGUE ONE

EDWARD SNOWDEN non è più il tecnico informatico della CIA che ha stravolto il mondo (almeno per un po') sconvolgendo la sua vita e quella degli americani. Oggi vive in Russia e non si sa cosa faccia e come faccia... sta di fatto che è vivo e vegeto ( protetto da Putin) con la donna della sua vita che nel film e nella realtà ha una parte importante, insieme, adesso, fuori dalla sceneggiatura di STONE affronteranno l'era TRUMP... sempre padrone PUTIN.

Storia cinematografica ispirata a 2 noti saggi giornalistici americani sullo spionaggio informatico acquisiti dal regista di PLATOON forte di un budget di 40 milioni di dollari. La vicenda diventata leggenda è cronaca politica recente a partire dal 2013; l'anno dopo OLIVER STONE tratta l'dea e la sceneggia per noi.

Il risultato è sorprendente e non può prescindere dal protagonista stesso che compare a fine film (come sempre mai abbandonare la sala sui titoli perché la produzione -MORITZ BORMAN- mette in coda quel che in genere non può stare in testa...).

Riguardo a ROGUE ONE non possiamo parlare di CANAGLIE o FURFANTI perché al cinema si gode alla grande dei ritagli e delle peripezie digitali in CGI (immagini e personaggi generati al computer). Recitano attori già morti (resuscitati dalla LUCASFILM) come nel caso di PETER CUSHING deceduto nel 1994 che nel film è ancora GRAND MOFF TARKING rigorosamente in CGI, appunto.

Il resto è gioia per gli occhi e soprattutto per i fan di GUERRE STELLARI maniaci del mechandising.

fz