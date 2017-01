CHARLOT vs KEATON: al CONCORDIA "L'Immagine Ritrovata"

Continua per tutto il 2017 la collaborazione tra i nostri Istituti Culturali e la Cineteca di Bologna. Al Concordia per i lunedì del CINEMA RITROVATO “Sharlock Jr contro The Kid” ovvero Baster Keaton si misura con Chaplin nel cinematografo muto anni Venti

I sogni furbeschi e spericolati (LA FELICITA' POSSIBILE) di CHARLOT- CHARLES CHAPLIN nella storia del monello che si riscatta dalla vita (un ragazzetto ancora bambino, abbandonato dai suoi, recupera una improbabile e fantasmagorica famiglia) VS (contro, da avversari geniali, a suon di colpi comici di celluloide muta in musica) combatte BASTER KEATON, aspirante detective dell'assurdo, da vero maestro del cinema comico surreale che si cimenta con se stesso entrando e uscendo dallo schermo con strattagemmi “solo per far ridere” (la frase è di Keaton) usando l'intelligenza del reale: serietà della comicità...

Il lavoro del laboratorio bolognese L'IMMAGINE RITROVATA è impeccabilmente da oscar del restauro. Il progetto sul cinema muto appare per quel che è! (come nei film dei nostri due comici americani) un'opera artigianale di respiro mondiale di cui da alcuni anni beneficia San Marino nel nome della SETTIMA ARTE.

fz