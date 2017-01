Dalla Russia col Ballet: l'Accademia reale di Danza moscovita a Dogana

Arriva domenica al Nuovo di Dogana (17.30/19), fuori abbonamento, il ROYAL BALLET di Mosca diretto da Anatoly Emelyanov con “Il lago dei cigni” Emelyanov con “Il lago dei cigni” di Ciaikovski ( Pëtr Il'ič Čajkovskij)

Corpo di ballo d'eccezione in una rappresentazione classica, rodata negli anni, in tournée nei principali teatri del mondo arriva finalmente in Repubblica grazie agli Istituti Culturali con SAN MARINO TEATRO la compagnia russa che annovera i migliori ballerini del paese. Unica agenzia teatrale internazionale ad avere rappresentato i repertori classici ( dal Lago dei cigni di Pëtr Il'ič Čajkovskij, al Bolero di Maurice Ravel, fino al popolarissimo Spartacus di Yuri Grigorovich) nel Continente africano portando il balletto e la danza classica d'autore in Tanzania, Zambia e Kenia.

Balletto e compagnia sono da decenni (The Crown of Russian Ballet è stato fondata nel 1997) una vera e propria palestra di formazione e sperimentazione per tutte le generazioni di ballerini attenti alle performance d'avanguardia di alta scuola e da sempre.

fz