L'Epifania del Bitino da Faenza spiegata da suor Gloria Riva in Pinacoteca San Francesco

Lezione magistrale della monaca di clausura sull'arte sacra medioevale sammarinese proposta con gli Istituti Culturali

Suor Maria Gloria Riva è abbadessa di clausura delle Adoratrici Perpetue del S.S. Sacramento che sono presenti nel convento di San Francesco in centro storico. La religiosa esperta d'arte e studiosa di sacre scritture ha tenuto una conferenza pubblica al museo-pinacoteca di Stato sull'affresco della Adorazione dei Magi di Bitino da Faenza. L'incontro inserito nel percorso espositivo degli Istituti Culturali e presentato dal direttore Paolo Rondelli è una prima tappa d'approfondimento sulla storia medioevale del paese. Suor Gloria originaria di Monza è in diocesi sammarinese feretrana sin dal 2007 con una sua comunità di monache contemplative attive da Natale anche a San Marino al posto dei Frati Conventuali. La religiosa è nota in Italia per le pubblicazioni divulgative e le popolari catechesi sulla BELLEZZA, lo STUPORE e la TESTIMONIANZA di FEDE, nell'arte sacra. Nell'occasione ha parlato di EPIFANIA utilizzando segni e tecniche dedotti dall'antico affresco francescano strappato all'edificio conventuale negli anni Sessanta per motivi conservativi e oggi custodito in Pinacoteca San Francesco.

Intervista con la Madre Maria Gloria Riva, Abbadessa Adoratrici Perpetue del S.S. Sacramento