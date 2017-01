Befana: epifania ghiacciata da San Marino alla Riviera

Gelo e neve disarcionano dalla scopa la Befana in molte località delle Marche. A causa del maltempo sono state rinviate la festa della Befana che si sarebbe dovuta tenere questo pomeriggio in piazza della Libertà a Macerata, e il XII Congresso delle Befane che era in programma in piazza del Popolo e in Piazzale Azzolino a Fermo. Sfida invece il freddo la Befana di Urbania, con la sua calza record lunga 50 metri srotolata lungo il centro storico dell'antica Casteldurante e l'esibizione della Befana acrobatica, che scende con la scopa dalla Torre campanaria del Comune lanciando dolciumi e caramelle.

La Befana ha salutato così le migliaia di visitatori presenti dando appuntamento al 2018.

Freddo e gelo non hanno bloccato la prima befana del Titano questa mattina alla Torraccia, in visita all'aeroclub di San Marino. Doveva scendere dal cielo ma anche a causa delle basse temperature si è calata con un cavo dal tetto ed ha distribuito dolciumi ai bambini che hanno avuto l'occasione di salire anche sugli aerei nell' hangar. Poi la befana nella Casa della Stella e nel piazzale della Cava Antica. Al Natale delle Meraviglie anche i tre Re Magi e il Cammello.

E' saltata invece a Rimini "Una Befana d'A....mare" con l'arrivo a bordo della banana gonfiabile e dal cielo per il cattivo tempo.